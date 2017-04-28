Под Волгоградом нашли двух пропавших 14-летних школьниц

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального ГУ МВД, поисковая группа со служебной собакой обнаружила детей в лесном массиве. «Преступлений в отношении девочек совершено не было. Дети переданы медикам. Инспекторы ПДН устанавливают обстоятельства и причины, побудившие их к уходу из дома», — добавили в ГУ МВД.

Напомним, что 27 апреля в 08:45 в полицию поступило сообщение о том, что накануне вечером две девочки ушли из дома в Липовском сельском поселении и пропали без вести. Сразу после этого по сигналу «Тревога» был поднят личный состав Отделения МВД России по Ольховскому району. Правоохранители опросили родственников школьниц, учителей, одноклассников и друзей, а также обследовали близлежащие территории. На поиск детей вышел специальный отряд в количестве 160 сотрудников полиции.