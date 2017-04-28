Заключенные считают, что Гамбурга могли вывезти из ИК-8 на грузовике

Стали известны новые подробности выхода из колонии бывшего вице-губернатора Юрия Гамбурга, сумевшего остаться незаметным, несмотря на два десятка представителей прессы, ожидавших его с утра у центрального входа в колонию.

Напомним, сегодня, 28 апреля 2017 года, экс-чиновник, отбывавший наказание в ИК-8 города Омска, вышел на свободу, так как получил право на условно-досрочное освобождение. Представители ведущих СМИ региона, включая телеканалы, ожидали эффектного выхода VIP-заключенного у центрального входа в колонию с 7 утра, но после трех часов ожидания выяснилось, что Гамбург уже покинул колонию. Информацию о том, что пресса напрасно теряет время, подтвердили в пресс-службе УФСИН.

Светлана Плотникова, руководитель пресс-службы Омского регионального управления ФСИН России:

— Заключенный Юрий Викторович Гамбург сегодня утром покинул ИК-8, в настоящий момент его на территории колонии нет.

Никаких других подробностей в ведомстве не дали. Однако о том, что известного «сидельца» уже нет в режимной зоне, журналистам ранее сообщили информированные родственники заключенных. Как выяснилось, еще накануне в колонии распространился слух о том, что из-за повышенного внимания прессы Гамбурга могут вывезти из зоны на машине.

— Если бабки есть, то спокойно вывезут на грузовике через запасной вход, так что можете не караулить, — утверждал источник.

Собравшийся в это утро рядом с колонией контингент бурно обсуждал выход Гамбурга из колонии, сегодня это стало темой № 1 и по ту, и по эту сторону колонии.

— То-то Витя Медведовский будет рад, — комментировали ситуацию «компетентные» люди.

Как выяснилось, среди определенного контингента Витя Медведовский довольно известен и пользуется авторитетом. Судя по всему, речь могла идти об известном бизнесмене, учредителе ООО «Сибирский медведь-Центр» Викторе Медведовском, проходившем по делу Юрия Гамбурга в качестве свидетеля. Широкой публике его имя стало известно после того, как он был задержан в Омском аэропорту в июле 2015 года по уголовному делу, возбужденному против заместителя начальника УМВД по Омской области Сергея Клевакина, обвиненного в нарушениях при покупке квартир для штатных сотрудников полиции.

Отметим, что дело против Медведовского было впоследствии прекращено, после дачи показаний он из подозреваемых успешно перешел в разряд свидетелей, так что Медведовский сейчас находится на свободе. Что касается выхода из колонии Юрий Гамбурга, то эффектнее было бы покинуть зону на вертолете, но в красивой истории, возможно придуманной заключенными, пока фигурирует грузовик.

Машины то и дело заезжали на территорию колонии.