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10:05 (мск), источник: Om1.ru

Заключенные считают, что Гамбурга могли вывезти из ИК-8 на грузовике

Собравшаяся у стен колонии пресса осталась без сенсационных новостей и бодрых репортажей. Бывшего вице-губернатора Омской области Юрия Гамбурга ухитрились выпустить тайно, минуя прицелы камер.

Стали известны новые подробности выхода из колонии бывшего вице-губернатора Юрия Гамбурга, сумевшего остаться незаметным, несмотря на два десятка представителей прессы, ожидавших его с утра у центрального входа в колонию.

Напомним, сегодня, 28 апреля 2017 года, экс-чиновник, отбывавший наказание в ИК-8 города Омска, вышел на свободу, так как получил право на условно-досрочное освобождение. Представители ведущих СМИ региона, включая телеканалы, ожидали эффектного выхода VIP-заключенного у центрального входа в колонию с 7 утра, но после трех часов ожидания выяснилось, что Гамбург уже покинул колонию. Информацию о том, что пресса напрасно теряет время, подтвердили в пресс-службе УФСИН.

Светлана Плотникова, руководитель пресс-службы Омского регионального управления ФСИН России:

— Заключенный Юрий Викторович Гамбург сегодня утром покинул ИК-8, в настоящий момент его на территории колонии нет.

Никаких других подробностей в ведомстве не дали. Однако о том, что известного «сидельца» уже нет в режимной зоне, журналистам ранее сообщили информированные родственники заключенных. Как выяснилось, еще накануне в колонии распространился слух о том, что из-за повышенного внимания прессы Гамбурга могут вывезти из зоны на машине.

— Если бабки есть, то спокойно вывезут на грузовике через запасной вход, так что можете не караулить, — утверждал источник.

Собравшийся в это утро рядом с колонией контингент бурно обсуждал выход Гамбурга из колонии, сегодня это стало темой № 1 и по ту, и по эту сторону колонии.

— То-то Витя Медведовский будет рад, — комментировали ситуацию «компетентные» люди.

Как выяснилось, среди определенного контингента Витя Медведовский довольно известен и пользуется авторитетом. Судя по всему, речь могла идти об известном бизнесмене, учредителе ООО «Сибирский медведь-Центр» Викторе Медведовском, проходившем по делу Юрия Гамбурга в качестве свидетеля. Широкой публике его имя стало известно после того, как он был задержан в Омском аэропорту в июле 2015 года по уголовному делу, возбужденному против заместителя начальника УМВД по Омской области Сергея Клевакина, обвиненного в нарушениях при покупке квартир для штатных сотрудников полиции.

Отметим, что дело против Медведовского было впоследствии прекращено, после дачи показаний он из подозреваемых успешно перешел в разряд свидетелей, так что Медведовский сейчас находится на свободе. Что касается выхода из колонии Юрий Гамбурга, то эффектнее было бы покинуть зону на вертолете, но в красивой истории, возможно придуманной заключенными, пока фигурирует грузовик.

Машины то и дело заезжали на территорию колонии.

Тем не менее находившиеся в одном отряде с Гамбургом люди подтвердили, что он тайно покинул колонию, а знакомый с ситуацией источник заявил, что это случилось еще в половине девятого утра.

В УФСИН информацию о том, мог ли выпускаемый на свободу заключенный покинуть колонию на привозившей груз машине комментировать категорически отказались, отметив, что такие случаи в колониях исключены. По другой из версий, экс-чиновника могли просто выпустить из колонии в шесть часов утра, еще до приезда прессы, а версия про грузовик просто нравится заключенным как красивая детективная история, родившаяся в стенах колонии.

Гамбург, напомним, отбывал наказание по приговору о незаконной продаже земли. Он был арестован летом 2014 года и до приговора больше двух лет провел в СИЗО. В июне 2016 года его приговорили к 5,5 годам колонии общего режима, но весной 2017 года бывший чиновник получил право на условно-досрочное освобождение.

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