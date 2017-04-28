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09:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Сборная Кузбасса одержала победу в чемпионате СФО по вольной борьбе

Мероприятие проходило с 25 по 27 апреля в Кемерове.

Сборная команда Кемеровской области заняла первое место в чемпионате СФО по вольной борьбе.

По сообщению пресс-службы администрации Кемеровской области, в первенстве принимали участие 133 спортсмена из 9 регионов Сибири. Серебро досталось Красноярскому краю, бронза — Республике Бурятия. В личном первенстве победу в весовой категории 57 кг одержал Дондук-оол Хуреш-оол (Кемерово, тренер Субудай Монгуш). Серебряным призером в весовой категории 70 кг стал Артур Хуцистов (Кемерово, тренер Александр Шиве), а в весовой категории 97 кг — Дмитрий Кулиш (Кемерово, тренер Петр Брайко). Третье место в своих весовых категориях ззаняли Кужугет Белек-оол (Кемерово, в/к 57 кг, тренер Петр Брайко), Бобуржон Абдусаматов (Ленинск-Кузнецкий, в/к 70 кг, тренер Юрий Щербатов), Иван Костерин (Осинники, в/к 86 кг, тренер Дмитрий Гончаров), Владимир Калашников (Белово, в/к 97 кг, тренеры — Илья Ивашко и Дмитрий Миндиашвили) и Остап Пасенок (Кемерово, в/к 125 кг тренер Александр Шиве).

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