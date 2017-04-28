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10:19 (мск), источник: Индикатор

Найдены гены, помогающие искать дорогу домой

Биологи из Университета Дьюка и Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл выделили гены, которые, по мнению исследователей, отвечают за способность радужной форели возвращаться в родные реки после нескольких лет плаваний в море.

Источник: РИА "Новости"

Результаты исследования опубликованы в журнале Biology Letters.

Как полагают авторы работы, способности этих рыб основаны на чувствительности к магнитному полю Земли. Известно, что подобным образом могут ориентироваться птицы, пчелы, саламандры, морские черепахи и некоторые другие животные. Однако оставалось неизвестным, что обеспечивает работу этого механизма на клеточном и молекулярном уровне.

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Чтобы изучить генетические основы процесса, авторы статьи проследили за изменениями в экспрессии генов рыб в то время, когда привычное для них магнитное поле нарушалось. Для этого рыбок по одной помещали в аквариум, окруженный проводом. По нему пускали ток, на доли секунды создававший магнитное поле. После этого ученые сравнили транскрипты в мозге десяти рыб из экспериментальной и десяти — из контрольной групп и определили, что на изменение магнитного поля среагировал 181 ген из примерно 40 тысяч. Среди них оказались гены, ответственные за выработку ферритина — белка, переносящего железо внутри клетки, и за развитие зрительного нерва.

Результаты соотносятся с предположением, что животные могут ориентироваться, опираясь на «показания» крошечных частиц из железосодержащих соединений, действующих наподобие стрелки компаса. Нечто похожее биологи находили в клювах птиц, брюшке пчел и носовых проходах радужной форели.

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