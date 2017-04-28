Воронежцы проигнорировали публичные слушания по переносу Дня города
Воронежцы не против, чтобы депутаты сами решали, когда праздновать День города. Во всяком случае, на публичные слушания по этому вопросу пришли несколько человек.
Воронежцы не против, чтобы депутаты сами решали, когда праздновать День города. Во всяком случае, на публичные слушания по этому вопросу пришли несколько человек.
Напомним, депутаты предложили внести поправки в устав — они позволят парламентариям назначать празднование Дня города на своё усмотрение. Сейчас, чтобы перенести праздник, необходимо провести публичные слушания, утвердить дату, внести поправки в устав.
Депутаты, кстати, отметили, что переносить День города будут только в исключительных случаях. А один из участников слушаний предложил установить чёткие сроки переноса.
Константин Квасов, член Общественной палаты г. Воронежа:
«Переносить дату празднования Дня города не более чем на две недели. Иначе мы можем, не уточнив это, формально у городской Думы есть право перенести и на полгода, и на три месяца. Предлагаю установить рамку в две недели».