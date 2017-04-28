Воронежцы проигнорировали публичные слушания по переносу Дня города

Напомним, депутаты предложили внести поправки в устав — они позволят парламентариям назначать празднование Дня города на своё усмотрение. Сейчас, чтобы перенести праздник, необходимо провести публичные слушания, утвердить дату, внести поправки в устав.

Депутаты, кстати, отметили, что переносить День города будут только в исключительных случаях. А один из участников слушаний предложил установить чёткие сроки переноса.

Константин Квасов, член Общественной палаты г. Воронежа:

«Переносить дату празднования Дня города не более чем на две недели. Иначе мы можем, не уточнив это, формально у городской Думы есть право перенести и на полгода, и на три месяца. Предлагаю установить рамку в две недели».