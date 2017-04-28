«Речные трамвайчики» Краснодара готовы перевозить пассажиров

Традиционно, ходить по реке будут два теплохода — «Дон» и «Кубань». Прогулка на первом займет час. А двухчасовые и пятичасовые путешествия запланированы на судне «Кубань».

Оба теплохода прошли необходимые подготовительные работы к новому сезону. Отправляться они будут почти каждый час от Моста Поцелуев.