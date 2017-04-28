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15:29 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Торжественное открытие Аллеи России в Волгограде запланировано на 9 мая

Совсем скоро у волгоградцев и гостей города появится еще одно место для отдыха и прогулок.

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

У подножия Мамаева кургана завершается масштабный проект по реконструкции ландшафтной зоны Мемориального парка. Подобные проекты уже реализованы в Москве, Владивостоке и Петрозаводске. Торжественное открытие Аллеи России в Волгограде запланировано на 9 мая.

У подножия Мамаева кургана еще по задумке его автора Евгения Вучетича должен был быть парк, который носит название Мемориальный. Но кроме названия за полвека здесь так ничего и не появилось. В последние годы парк совсем зарос травой и обветшал. Илья Багров, заместитель директора МБУ «Северное»: «Парк, заложенный в 1965 году, достался в весьма плачевном состоянии. Большая часть деревьев либо погибла, либо заражена болезнями, в результате чего они были ликвидированы. Также абсолютно отсутствовала планировка вертикальная».

Сегодня эту территорию просто не узнать. В кратчайшие сроки парковая зона преобразилась: уложен тротуар, смонтирована система освещения и завершена прокладка поливочного водопровода. В настоящее время в парке ведутся работы по озеленению. Причем высаживают не саженцы, а уже взрослые деревья, привезенные из питомников со всей России, но уже адаптированные и подобранные с учетом климатических особенностей нашего региона.

Ирина Хаванцева, главный агроном и озеленитель: «Деревья сажаются крупномеры, для того чтобы был как можно быстрее достигнут эффект взрослых посадок, то есть сразу сформирован облик парка. Есть, конечно, посадки поменьше. Все сделано для того, чтобы был создан сразу красивый, взрослый, интересный, эстетический вид парка с учетом климатических условий нашего региона, времени посадки и особенностей наших».

Главную аллею парка украсят рябины, березы и серебристые клены. Последних будет 85 — по количеству регионов России. Появятся здесь и хвойные: сосны и голубые ели.

Аллея России создается за счет привлечения внебюджетных средств. Благотворительную помощь оказывает компания «ЕвроХим — ВолгаКалий» — дочернее предприятие АО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» российского бизнесмена Андрея Мельниченко — и компания «Сады Придонья». И хотя работа еще не завершена, специалисты уверены, что успеют в срок. Уже на этой неделе на территории появятся современные парковые светильники и садовая мебель. А значит, 9 мая уже точно можно прогуляться по Аллее России.

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