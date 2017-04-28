ФСБ будет бороться с медицинскими фальшивками на Среднем Урале

Сегодня, 28 апреля, глава Росздравнадзора РФ Михаил Мурашко встретился со свердловскими врачами.

В первой областной клинической больнице идет конференция, на которую собрались медицинские специалисты со всей области. Особенность встречи в том, что разговор идет не о медицинских, а скорее о юридических аспектах. Обсуждают разные моменты правоприменительной практики — тех, что вступили в силу (так, теперь при первом нарушении врачей и фармацевтов ждет не штраф, а только предписание исправить ошибку), и тех, что еще только планируются.

Одно из важных нововведений в том, что особое внимание теперь будут уделять борьбе с подделкой медицинских изделий. Причем работать Росздравнадзор будет вместе с Министерством внутренних дел и даже с Федеральной службой безопасности. В прошлом году силовики по всей стране возбудили 31 уголовное дело за такую фальсификацию. На Среднем Урале, к счастью, таких случаев не было.