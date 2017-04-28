В Омской области восьмиклассница не вернулась домой после уроков, так как закрутила роман
Школьницу отчаянно искали полиция и односельчане, но в итоге выяснилось, что она провела ночь со взрослым парнем, забыв предупредить об этом мать.
Школьницу отчаянно искали полиция и односельчане, но в итоге выяснилось, что она провела ночь со взрослым парнем, забыв предупредить об этом мать.
Очередная история любви в Омской области, закончившаяся уголовным делом. В Большереченском районе сбежала из дома 14-летняя девочка, решившая вместо уроков заняться любовью.
Вчера, 27 апреля, в полицию обратилась мать восьмиклассницы. Она заявила, что сутки назад ее дочь ушла утром в школу и до сих пор не вернулась домой. В селе начались экстренные поиски девочки. Поначалу силовики подумали, что с ней могла приключиться беда, но после опроса подруг и одноклассников выяснилось, что школьница уже полгода встречается с 20-летним парнем, живущим в этом же селе, и может находиться у него.
Пропавшую действительно нашли в доме юноши. Как выяснилось, молодые люди провели вместе ночь. Воспользовавшись тем, что его бабушка ушла на работу в ночную смену, парень пригласил свою подругу домой. Нашедшим пару силовикам молодые люди признались, что между ними возникла связь, причем интим был по обоюдному согласию. Но
Алексей Шашлов руководитель Большереченского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Омской области:
— В настоящий момент девочка возвращена в семью. В отношении юноши возбуждено уголовное дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста».
Парню грозит до трех лет лишения свободы.