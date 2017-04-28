В Омской области восьмиклассница не вернулась домой после уроков, так как закрутила роман

Очередная история любви в Омской области, закончившаяся уголовным делом. В Большереченском районе сбежала из дома 14-летняя девочка, решившая вместо уроков заняться любовью.

Вчера, 27 апреля, в полицию обратилась мать восьмиклассницы. Она заявила, что сутки назад ее дочь ушла утром в школу и до сих пор не вернулась домой. В селе начались экстренные поиски девочки. Поначалу силовики подумали, что с ней могла приключиться беда, но после опроса подруг и одноклассников выяснилось, что школьница уже полгода встречается с 20-летним парнем, живущим в этом же селе, и может находиться у него.

Пропавшую действительно нашли в доме юноши. Как выяснилось, молодые люди провели вместе ночь. Воспользовавшись тем, что его бабушка ушла на работу в ночную смену, парень пригласил свою подругу домой. Нашедшим пару силовикам молодые люди признались, что между ними возникла связь, причем интим был по обоюдному согласию. Но из-за того, что школьница не достигла 16 лет, против парня теперь заведено уголовное дело.

Алексей Шашлов руководитель Большереченского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Омской области:

— В настоящий момент девочка возвращена в семью. В отношении юноши возбуждено уголовное дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста».

Парню грозит до трех лет лишения свободы.