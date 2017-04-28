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10:20 (мск), источник: AmurMedia.ru

Лучших пожарных края чествовали в Хабаровске

В региональном правительстве состоялся торжественный прием в преддверии профессионального праздника.

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фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Хабаровск, 28 апреля, AmurMedia.

В правительстве Хабаровского края состоялся торжественный прием в честь Дня пожарной охраны России. От имени губернатора собравшихся поздравил и вручил награды заместитель председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Лучшие работники были отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами губернатора края. Среди них руководители и рядовые пожарные, диспетчеры, водители, на протяжении многих лет добросовестно исполнявшие свой долг.

«Людей вашей профессии судьба ежедневно испытывает на прочность, но каким бы тяжелым не был ваш труд, вы всегда готовы прийти на помощь. Благодаря вашему профессионализму, мужеству и отваге в прошлом году на пожарах было спасено 2000 человек. Какой бы современной не была техника, главными все равно остаетесь вы — настоящие профессионалы своего дела. От имени Правительства и от себя лично примите искренние поздравления с профессиональным праздником. Крепкого здоровья, семейного благополучия и успешной службы», — сказал Анатолий Литвинчук.

Он также добавил, что благодаря совместной работе за последние 5 лет в крае на 30% снизилось число погибших на пожарах. Краевые власти продолжат принимать меры для активного развития пожарной охраны региона.

Напомним, за последние 10 лет в крае создано 43 новых подразделения противопожарной службы, а численность личного состава увеличилась в два раза и составляет более 2 тысяч человек. Кроме того, в регионе продолжается создание добровольных пожарных дружин. На сегодняшний день их уже 138, общей численностью 770 человек.

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