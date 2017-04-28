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10:24 (мск), источник: Nakanune.ru

Свердловские VIP возьмутся за грабли и метлы: 29 апреля на Среднем Урале пройдет субботник

На Среднем Урале 29 апреля пройдет традиционный субботник. С призывом принять участие в мероприятии несколько недель назад к жителям региона обратился губернатор Евгений Куйвашев.

«Объединив усилия, мы должны навести порядок в городах и селах, очистить скверы, газоны, детские игровые площадки от накопившегося за зиму мусора и грязи, прибрать дворы, где гуляют наши дети и внуки», — сказал он.

Как стало известно Накануне.RU, участие в наведении чистоты и порядка традиционно примут и свердловские VIP. Члены областного кабмина, депутаты Законодательного собрания региона и свердловские «единороссы» примут участие в субботнике на территории госпиталя всех войн в Екатеринбурге. К ним присоединятся и уральские спортсмены. Провести уборку мусора, покраску бордюров, посадку деревьев помогут президент ФК «Урал» Григорий Иванов, капитан команды Артем Фидлер с дочерью, а также участники ближайших международных турниров по боксу, которые пройдут в Екатеринбурге 2 и 5 мая: Магомед Курбанов, Евгений Градович, Евгений Чупраков, Михаил Алексеев и другие перспективные бойцы.

Присоединятся к субботнику и члены Молодежного правительства Свердловской области. Они приберутся на территории екатеринбургского детского дома № 1.

Добавим, что на призыв губернатора откликнулись также студенты уральских вузов. Они проведут уборку сквера «Динамо» в столице Среднего Урала: посадят деревья, а также покрасят ограждения тротуара от станции метро «Динамо» до улицы Карла Либкнехта.

Отметим, что субботники пройдут и в других муниципалитетах региона. В целом по области в мероприятиях по уборке территорий примут более 300 тыс. человек, которые приберут более 200 населенных пунктов. Приоритетные места для уборки — парки и лесопарки, скверы, пляжи, зоны отдыха вблизи водоемов.

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