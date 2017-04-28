1 мая в Омске открываются городские парки
В праздничные дни предусмотрена насыщенная культурная и спортивная программа.
В праздничные дни предусмотрена насыщенная культурная и спортивная программа.
1 мая начинается летний сезон в муниципальных парках культуры и отдыха. Как сообщает
Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ торжественно распахнёт ворота на встречу гостей в ближайший понедельник, 1 мая в 13.00. Здесь пройдут выступления танцевальных ансамблей, коллективов Центра досуга «Современник», Дворца культуры «Железнодорожник», Центра искусств «Сибиряк».
Парк «Советский» откроется в этот же день, но в 14.00. В парке также выступят детские ансамбли, состоятся конкурсы рисунков на асфальте и показательные выступления школы дрессировки собак.
В парках завершается обработка территорий от клещей.