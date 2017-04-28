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10:15 (мск), источник: АиФ Омск

1 мая в Омске открываются городские парки

В праздничные дни предусмотрена насыщенная культурная и спортивная программа.

Источник: AP 2017

1 мая начинается летний сезон в муниципальных парках культуры и отдыха. Как сообщает пресс-служба Администрации Омска, в праздничные выходные омичей ждёт богатая культурная программа.

Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ торжественно распахнёт ворота на встречу гостей в ближайший понедельник, 1 мая в 13.00. Здесь пройдут выступления танцевальных ансамблей, коллективов Центра досуга «Современник», Дворца культуры «Железнодорожник», Центра искусств «Сибиряк».

Парк «Советский» откроется в этот же день, но в 14.00. В парке также выступят детские ансамбли, состоятся конкурсы рисунков на асфальте и показательные выступления школы дрессировки собак.

В парках завершается обработка территорий от клещей.

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