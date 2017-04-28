Улицу Козлова в районе Центрального рынка в Симферополе расширят на одну полосу

«После того, как мы провели очистку площади необходимо решить проблему транспорта. Сергей Валерьевич (Аксенов — ред.) поддержал и мы согласовали расширение дороги на одну полосу — с поворота на Севастопольскую до поворота на объездную. Будет большой заездной карман, чтобы не тормозилось движение транспорта. Кроме того, мы поставим там две “умных” остановки», — подчеркнул Бахарев.

Также глава столицы заявил, что в ближайшее время площадь после сноса окончательно уберут от мусора.

«Вчера прошел градсовет, на котором мы представили три варианта облагораживания площади. Нам дали время до 9 мая выбрать из них ключевой для реализации. Если бы не было 44 ФЗ, мы бы быстро все сделали. Но придется подождать, пока за свои средства там все приведет в порядок (МУП — ред.) “МетроГрад” и провести долги. Мы же начнем работу летом», — заверил Бахарев.

Глава столицы также подчеркнул, что все арендаторы, которые обратились в администрацию, получили новые торговые места.

«Люди отнеслись с понимаем, 49 человек обратились к нам и мы им всем предоставили места для торговли. А владельцы, которые получали заработок, они конечно обратились в суды. У нас сильные позиции и мы действовали по закону», — подытожил Бахарев.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в начале апреля силами администрации от незаконных построек была зачищена площадь перед Центральным рынком Симферополя. Согласно планам там будет зона отдыха.