Вой бомбардировщиков напугал жителей Екатеринбурга
Боевая авиация примет участие в торжественном параде войск Екатеринбургского гарнизона в День Победы.
Боевая авиация примет участие в торжественном параде войск Екатеринбургского гарнизона в День Победы.
Звено бомбардировщиков, состоящее из четырех машин, пронеслось над Екатеринбургом сегодня утром, взволновав жителей города, сообщает 28 апреля корреспондент «АиФ-Урал».
Фронтовые бомбардировщики Су-24М примут участие в Параде Победы 9 мая. Техника взлетает с нескольких аэродромов в Свердловской и Челябинской областях, а также Пермском крае. Парадный строй они формируют уже в небе.
Впервые самолеты и вертолеты летали над городом в 2015 году, когда в городе отмечали 70-летие Победы. На этот раз в параде будет участвовать порядка 20 единиц воздушной боевой техники. Горожане увидят вертолет МИ-26, звенья МИ-8 и штурмовиков Су-25, фронтовые бомбардировщики Су-24М,
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