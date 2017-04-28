Вой бомбардировщиков напугал жителей Екатеринбурга

Звено бомбардировщиков, состоящее из четырех машин, пронеслось над Екатеринбургом сегодня утром, взволновав жителей города, сообщает 28 апреля корреспондент «АиФ-Урал».

Фронтовые бомбардировщики Су-24М примут участие в Параде Победы 9 мая. Техника взлетает с нескольких аэродромов в Свердловской и Челябинской областях, а также Пермском крае. Парадный строй они формируют уже в небе.

Впервые самолеты и вертолеты летали над городом в 2015 году, когда в городе отмечали 70-летие Победы. На этот раз в параде будет участвовать порядка 20 единиц воздушной боевой техники. Горожане увидят вертолет МИ-26, звенья МИ-8 и штурмовиков Су-25, фронтовые бомбардировщики Су-24М, истребители-перехватчики МиГ-31, а также самолеты Л-410, АН-12 и АН-26.