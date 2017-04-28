Прокуратура потребовала три с половиной года колонии за ловлю покемонов в церкви
Прения сторон по уголовному делу блогера Руслана Соколовского проходят в
Прения сторон по уголовному делу блогера Руслана Соколовского проходят в
Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU — В
Гособвинитель обратил внимание на то, что блогер вины не признает. Соколовский летом 2016 года разместил в интернете видеоролик о том, как он ловил покемонов в екатеринбургском
Некоторые из них эксперты оценили как оскорбляющие чувства верующих. Кроме того, в квартире у блогера нашли «шпионскую» шариковую ручку.
Соколовскому инкриминируется девять эпизодов по 282 статье УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), семь — по 148 статье (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий), а также один эпизод по статье 138.1 (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). Блогер содержится под домашним арестом.
4 апреля мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман выступил свидетелем защиты на процессе и сказал, что Соколовскому присущ юношеский нигилизм. У главы города нашлись к нему только стилистические претензии. «Если это полемика, то должен был быть выбран другой язык», — сказал мэр.
Pokemon Go — мобильная игра с элементами дополненной реальности. Цель игры — находить и тренировать покемонов (персонажи популярных японских игр и комиксов) в реальном мире при помощи камеры мобильного устройства, чтобы затем участвовать в сражениях с покемонами других игроков.