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10:47 (мск), источник: Интерфакс

Прокуратура потребовала три с половиной года колонии за ловлю покемонов в церкви

Прения сторон по уголовному делу блогера Руслана Соколовского проходят в Верх-Исетском суде Екатеринбурга.

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU — В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга в пятницу проходят прения сторон по уголовному делу блогера Руслана Соколовского, который играл в церкви Екатеринбурга в игру Pockemon Go, сообщил корреспондент агентства «Интерфакс» из зала суда. Обвинение попросило для Соколовского наказание в виде трех с половиной лет колонии общего режима.

Гособвинитель обратил внимание на то, что блогер вины не признает. Соколовский летом 2016 года разместил в интернете видеоролик о том, как он ловил покемонов в екатеринбургском Храме-на-Крови. Это видео вызвало общественный резонанс.

По данным следствия, всего молодой человек с мая 2013 по сентябрь 2016 года разместил на YouTube девять видео, которые, согласно экспертизам, содержат признаки возбуждения ненависти либо вражды

Некоторые из них эксперты оценили как оскорбляющие чувства верующих. Кроме того, в квартире у блогера нашли «шпионскую» шариковую ручку.

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Соколовскому инкриминируется девять эпизодов по 282 статье УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), семь — по 148 статье (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий), а также один эпизод по статье 138.1 (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). Блогер содержится под домашним арестом.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению уголовного дела Соколовского 13 марта.

4 апреля мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман выступил свидетелем защиты на процессе и сказал, что Соколовскому присущ юношеский нигилизм. У главы города нашлись к нему только стилистические претензии. «Если это полемика, то должен был быть выбран другой язык», — сказал мэр.

Pokemon Go — мобильная игра с элементами дополненной реальности. Цель игры — находить и тренировать покемонов (персонажи популярных японских игр и комиксов) в реальном мире при помощи камеры мобильного устройства, чтобы затем участвовать в сражениях с покемонами других игроков.

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