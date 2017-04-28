Прокуратура потребовала три с половиной года колонии за ловлю покемонов в церкви

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU — В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга в пятницу проходят прения сторон по уголовному делу блогера Руслана Соколовского, который играл в церкви Екатеринбурга в игру Pockemon Go, сообщил корреспондент агентства «Интерфакс» из зала суда. Обвинение попросило для Соколовского наказание в виде трех с половиной лет колонии общего режима. Гособвинитель обратил внимание на то, что блогер вины не признает. Соколовский летом 2016 года разместил в интернете видеоролик о том, как он ловил покемонов в екатеринбургском Храме-на-Крови. Это видео вызвало общественный резонанс.

По данным следствия, всего молодой человек с мая 2013 по сентябрь 2016 года разместил на YouTube девять видео, которые, согласно экспертизам, содержат признаки возбуждения ненависти либо вражды

Некоторые из них эксперты оценили как оскорбляющие чувства верующих. Кроме того, в квартире у блогера нашли «шпионскую» шариковую ручку.

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