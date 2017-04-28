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11:02 (мск), источник: Новости Перми

График работы поликлиник, почты, ЗАГСа и Сбербанка в майские праздники

В связи с празднованием Дня Труда и Дня Победы 1, 6, 7, 8 и 9 мая россияне не работают. В это время ряд учреждений принимают клиентов по измененному режиму.

Источник: Новости Перми

Поликлиники

29 апреля и 6 мая в поликлиниках будут организованы дежурные приемы. 1, 7, 8, 9 мая поликлиники не работают.

Неотложная помощь будет доступна все праздничные дни.

Прием вызовов — с 8:00 до 23:00, обслуживание — с 9:00 до 24:00.

График работы советуют уточнять в поликлиниках.

Почта

30 апреля и 8 мая почтовые отделения будут работать на час меньше. 1 и 9 мая — выходные дни. Со 2 по 7 мая включительно почта будет принимать пермяков по обычному режиму работы.

ЗАГС

29 апреля с 09:30 до 13:00 и с 14:00 до 16:30 будут работать Ленинский и Орджоникидзевский отделы по своему обычному графику. 1 мая будет выходным днем для всех ЗАГСов. К обычному графику они вернутся со 2 мая.

С 09:30 до 13:00 и с 14:00 до 16:30 6 мая также будут работать Ленинский и Орджоникидзевский отделы. 8 мая с 10:00 до 16:00 свои двери откроют Кировский, Индустриальный и Орджоникидзевский отделы. 9 мая — выходной. С 10 мая отделы ЗАГС продолжат работу в обычном режиме.

Сбербанк

29 апреля будут работать офисы Сбербанка, обслуживающие клиентов в субботу.

30 апреля будут функционировать офисы Сбербанка, обслуживающие клиентов в воскресенье.

1 и 9 мая станет для всех офисов выходным днем.

В период с 2 по 5 мая все офисы банка работают в обычном режиме.

6 мая будут работать офисы Сбербанка, обслуживающие клиентов в субботу.

7 мая будут открыты офисы банка, обслуживающие клиентов в воскресенье.

8 мая будет функционировать ряд офисов банка, при этом режим работы будет сокращен на один час.

МФЦ

У многофункциональных центров 1, 6, 7, 8 и 9 мая — выходные дни. С 2 по 5 мая и после 10 мая режим МФЦ будет прежним: с 08:00 до 19:00.

Отделение ПФР по Пермскому краю

Отделения почтовой связи и предприятия по доставке пенсий будут доставлять пенсии со 2 мая с учетом режима работы в праздничные дни.

Если дата доставки по графику приходится на выходные дни, пенсия будет доставлена на дом раньше графика.

Перечисление пенсий в кредитные организации на счета и банковские карты получателей, график выплаты пенсий которым установлен за период с 3 по 12 мая, будет произведено не позднее 5 мая.

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