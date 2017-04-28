График работы поликлиник, почты, ЗАГСа и Сбербанка в майские праздники

Поликлиники



29 апреля и 6 мая в поликлиниках будут организованы дежурные приемы. 1, 7, 8, 9 мая поликлиники не работают.



Неотложная помощь будет доступна все праздничные дни.



Прием вызовов — с 8:00 до 23:00, обслуживание — с 9:00 до 24:00.



График работы советуют уточнять в поликлиниках.



Почта



30 апреля и 8 мая почтовые отделения будут работать на час меньше. 1 и 9 мая — выходные дни. Со 2 по 7 мая включительно почта будет принимать пермяков по обычному режиму работы.



ЗАГС



29 апреля с 09:30 до 13:00 и с 14:00 до 16:30 будут работать Ленинский и Орджоникидзевский отделы по своему обычному графику. 1 мая будет выходным днем для всех ЗАГСов. К обычному графику они вернутся со 2 мая.



С 09:30 до 13:00 и с 14:00 до 16:30 6 мая также будут работать Ленинский и Орджоникидзевский отделы. 8 мая с 10:00 до 16:00 свои двери откроют Кировский, Индустриальный и Орджоникидзевский отделы. 9 мая — выходной. С 10 мая отделы ЗАГС продолжат работу в обычном режиме.



Сбербанк



29 апреля будут работать офисы Сбербанка, обслуживающие клиентов в субботу.



30 апреля будут функционировать офисы Сбербанка, обслуживающие клиентов в воскресенье.



1 и 9 мая станет для всех офисов выходным днем.



В период с 2 по 5 мая все офисы банка работают в обычном режиме.



6 мая будут работать офисы Сбербанка, обслуживающие клиентов в субботу.



7 мая будут открыты офисы банка, обслуживающие клиентов в воскресенье.



8 мая будет функционировать ряд офисов банка, при этом режим работы будет сокращен на один час.



МФЦ



У многофункциональных центров 1, 6, 7, 8 и 9 мая — выходные дни. С 2 по 5 мая и после 10 мая режим МФЦ будет прежним: с 08:00 до 19:00.



Отделение ПФР по Пермскому краю



Отделения почтовой связи и предприятия по доставке пенсий будут доставлять пенсии со 2 мая с учетом режима работы в праздничные дни.



Если дата доставки по графику приходится на выходные дни, пенсия будет доставлена на дом раньше графика.



Перечисление пенсий в кредитные организации на счета и банковские карты получателей, график выплаты пенсий которым установлен за период с 3 по 12 мая, будет произведено не позднее 5 мая.