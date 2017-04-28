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10:42 (мск), источник: СуперОмск

На майские праздники центр Омска перекроют из-за демонстраций и велогонок

1 мая в Омске будет ограничено движение транспорта с 07:30 до 12:30 по десяти центральным улицам в связи с проведением демонстраций и митингов, а в местах их проведения с 20:00 30 апреля до завершения мероприятий будет запрещена парковка.

Также 1 мая, но уже с 12:00 до 14:00 будут закрыты участки улиц Ленина и Герцена в связи с проведением велогонок в рамках мемориала олимпийского чемпиона Комнатова.

2 мая для проведения 14-й легкоатлетической эстафеты на призы правительства Омской области с 11:30 до 15:00 будут перекрыты пять улиц в Нефтяниках.

9 мая из-за велогонок в рамках мемориала заслуженного тренера СССР Живодерова закрыта для движения с 12:00 до 14:00 будет улица 60 лет Победы.

1 мая с 07:30 до 12:30 будут перекрыты:

— улица Ленина (от Лермонтова до Интернациональной, включая Соборную площадь и Ильинскую горку).

— Банковский переулок (от Певцова до Соборной площади).

— улица Ивана Алексеева (от Соборной площади до Красина).

— улица Тарская (от Ленина до Красина).

— улица Герцена (от Интернациональной до площади Победы, включая саму площадь).

— улица Партизанская (от Ленина до Некрасова).

— улица Щербанева (от Ленина до Бударина).

— улица Думская (от Маркса до Ленина).

— улица Лермонтова (от Маркса до площади Бухгольца, включая саму площадь).

— улица Броз Тито.

1 мая с 12:00 до 14:00 будут перекрыты:

— улица Ленина (от Тарской до Партизанской и Щербанева).

— улица Герцена (от Интернациональной до Ленина, включая площадь Победы).

2 мая с 11:30 до 15:00 будут перекрыты:

— улица Андрианова (от дома № 7/1 до дома № 11А по проспекту Мира).

— проспект Культуры (от Андрианова до проспекта Мира).

— бульвар Петухова (от Андрианова до проспекта Мира).

— бульвар Инженеров (от Андрианова до проспекта Мира).

— проезд на участке от дома № 11Б по проспекту Мира.

9 мая с 12:00 до 14:00 будет перекрыта улица 60 лет Победы (от Транссибирской до Тюкалинской развилки).

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