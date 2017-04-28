Под Ростовом в Дон из Черного моря заплыли дельфины

«Тем временем, в Семикаракорске, что в 80 км от Ростова, появились дельфины. Скорее всего, они приплыли за стаей рыб», — написал один из пользователей соцсети и предоставил в подтверждение фотографии.

Автор поста также вспомнил, что недавно в этом районе затонула баржа с зерном. «Видимо, это и привлекло рыб, а за ними и дельфинов», — добавил он.