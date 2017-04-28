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11:29 (мск), источник: ИА Татар-информ

30 апреля открывается летняя навигация на Волге и Каме

(Казань, 28 апреля, «Татар-информ»). С 30 апреля из Казанского речного порта будут осуществляться четыре рейса в Верхний Услон и три до пристани «Садовая» с заходом в Студенец, Нижний Услон и Ключищи, сообщает пресс-служба Министерства транспорта РТ.

Также планируется запустить из Казани ежедневные рейсы до Свияжска и открыть с 26 мая скоростное сообщение с Болгаром и Тетюшами. Перевозки из Казанского речного порта осуществляет компания «Татфлот».

Из Набережных Челнов до Соколок будет курсировать теплоход «М-8», рассчитанный на 105 пассажиров. На маршруте предусмотрены остановки в Елабуге и Нижнекамске. Отправление из Набережных Челнов ежедневно в 06.30, время прибытия в Соколки — 11.20, время отправления обратно из Соколок — в 11.25.

Из порта Набережных Челнов перевозки осуществляет компания «Производственное объединение нерудных материалов «Набережные Челны».

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