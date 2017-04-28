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16:14 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Казань вошла в тройку самых комфортных для жизни городов России

(Город Казань KZN.RU, 28 апреля). Казань заняла 3 место в рейтинге комфортности проживания в крупнейших и крупных городах России согласно докладу ученых Уральского отделения Российской академии наук.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Авторы исследования Оксана Соколова и Александр Руднев отмечают, что ведущую позицию в рейтинге Казань заняла после Москвы и Санкт-Петербурга. Город лидирует в рейтинге самых комфортных городов России по большинству показателей, за исключением городов федерального значения. Также среди городов Татарстана в рейтинге представлены Набережные Челны.

Рейтинг комфортности для проживания в городах России состоит из 35 городов страны. Уровень комфортности проживания оценивался на основании 25 различных показателей, среди которых развитость социальной сферы (доступность детских садов, медицинской помощи), безопасность, коммерческая привлекательность, инфраструктура, образование, культура, банковский сектор, климат.

Так, в плане развития транспортной инфраструктуры Казань заняла 2 место после Москвы. Важными критериями оценки инфраструктуры городов стали наличие метро, отсутствие пробок и хорошо налаженное авиасообщение. Ученые отмечают, что Казань существенно продвинулась в модернизации дорожной инфраструктуры и в борьбе с пробками.

По показателю международных мероприятий Казань заняла 3 место после городов федерального значения — Москвы и Санкт-Петербурга. Оценивались международные мероприятия, наличие площадок для проведения спортивных, экономических и политических мероприятий. Крупные международные события, по мнению авторов исследования, это уникальный шанс решить многие инфраструктурные и социальные проблемы города, включающие в себя сооружение современных спортивных объектов, модернизацию транспортной инфраструктуры, повышение привлекательности для туристов и бизнеса. Среди наиболее значимых и крупных международных мероприятий в докладе отмечена Всемирная летняя Универсиада в Казани в 2013 году.

По демографической ситуации Казань заняла 3 место в рейтинге, ученые отмечают благоприятную демографическую ситуацию, которая выступает своеобразной витриной качества жизни в городе.

По наличию компонентов туристического потенциала Казань заняла 3 место после Москвы и Санкт-Петербурга. Главными критериями оценки стали историко-культурные объекты и гостиничная инфраструктура (доступность и обеспеченность гостиничной сетью). Так, ученые отмечают, что в Казани располагаются культурно-исторические комплексы Всемирного наследия ЮНЕСКО, большое количество объектов культурного наследия и достаточно развита гостиничная сеть.

Авторы доклада обращают внимание на то, что Казань официально является третьей столицей России. Отметим, что 29 марта 2017 года Казань продлила сроки действия исключительных прав на товарный знак «Третья столица России» до 30 марта 2027 года.

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