Волгоград скатился вниз в голосовании «Аллея славы»

По информации ВДТВ, на данный момент за Волгоград отдано 171 843 голосов. На первой позиции по-прежнему Москва. Жители столицы проголосовали 235 629 раз. Со второй строчки город-герой на Волге подвинул Ростов-на-Дону. За свой город отдали голоса 193 222 ростовчанина. Выше Волгограда оказалась также Тула со своими 186 036 голосами.

Напомним, что до конца голосования остается всего два дня. Победитель будет определен уже 30 апреля. У Волгограда есть все шансы на победу, однако времени остается все меньше.

Оставить свой голос, можно перейдя по ссылке аллеи-славы. рф

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