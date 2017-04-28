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11:16 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Волгоград скатился вниз в голосовании «Аллея славы»

28 апреля Волгоград снова оказался на 4 строчке в пятерке городов с населением более 500 тысяч человек, претендующих на победу в голосовании «Аллея славы».

По информации ВДТВ, на данный момент за Волгоград отдано 171 843 голосов. На первой позиции по-прежнему Москва. Жители столицы проголосовали 235 629 раз. Со второй строчки город-герой на Волге подвинул Ростов-на-Дону. За свой город отдали голоса 193 222 ростовчанина. Выше Волгограда оказалась также Тула со своими 186 036 голосами.

Напомним, что до конца голосования остается всего два дня. Победитель будет определен уже 30 апреля. У Волгограда есть все шансы на победу, однако времени остается все меньше.

Оставить свой голос, можно перейдя по ссылке аллеи-славы.рф

Напомним, что по 1000 молодых деревьев на бесплатной основе будут предоставлены 9 российским городам организатором акции — питомником «Экоплант».

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