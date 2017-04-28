Волгоград скатился вниз в голосовании «Аллея славы»
28 апреля Волгоград снова оказался на 4 строчке в пятерке городов с населением более 500 тысяч человек, претендующих на победу в голосовании «Аллея славы».
28 апреля Волгоград снова оказался на 4 строчке в пятерке городов с населением более 500 тысяч человек, претендующих на победу в голосовании «Аллея славы».
По информации ВДТВ, на данный момент за Волгоград отдано 171 843 голосов. На первой позиции
Напомним, что до конца голосования остается всего два дня. Победитель будет определен уже 30 апреля. У Волгограда есть все шансы на победу, однако времени остается все меньше.
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Напомним, что по 1000 молодых деревьев на бесплатной основе будут предоставлены 9 российским городам организатором акции — питомником «Экоплант».