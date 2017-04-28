Все дома для пострадавших от наводнения в Хабаровском крае проверят в ближайшее время

Хабаровск, 28 апреля, AmurMedia.

В Хабаровском крае проведут комплексную проверку качества домов, которые были построены для пострадавших от крупномасштабного наводнения 2013 года. Такое поручение профильным краевым министерствам и ведомствам дал губернатор Вячеслав Шпорт, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Поводом к таким мерам послужили обращения жителей Ульчского района на качество строительства домов, которые возвели для них в 2014 году.

«Во-первых, мы детально разберемся в претензиях жителей села Мариинского. В ближайшее время направим туда группу специалистов министерства строительства края и госстройнадзора. Также проверим, насколько адекватна была реакция властей Ульчского района на жалобы жителей. Такие вопросы нельзя оставлять без внимания. И, во-вторых, в ближайшее время организуем выезды во все районы, где были построены дома и проверим условия, в которых живут люди», — подчеркнул глава региона.

Завтра, 29 апреля, по поручению Вячеслава Шпорта, в Правительстве края пройдет совещание в режиме видеосвязи с главами всех районов, пострадавших от наводнения 2013 года.