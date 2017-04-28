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12:03 (мск), источник: Uralpress.ru

Челябинцы «бьют рекорды» по штрафам ГИБДД: 140 миллионов рублей за неполный год

В 2017 году челябинская Госавтоинспекция оштрафовала за нарушение правил дорожного движения более 300 горожан.

Источник: Uralpress.ru

Общая сумма административных взысканий с начала текущего года составила 140 миллионов рублей. А с учетом показателей 2016 года — более 180 миллионов. Об этом сообщает ГУ МВД по Челябинской области.

Информацию по своим штрафам за нарушения ПДД РФ можно получить в ГИБДД УМВД России по г. Челябинску по адресу: ул. Гончаренко, 99 (двухэтажное здание), окно № 4.

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