Челябинцы «бьют рекорды» по штрафам ГИБДД: 140 миллионов рублей за неполный год

Общая сумма административных взысканий с начала текущего года составила 140 миллионов рублей. А с учетом показателей 2016 года — более 180 миллионов. Об этом сообщает ГУ МВД по Челябинской области.

Информацию по своим штрафам за нарушения ПДД РФ можно получить в ГИБДД УМВД России по г. Челябинску по адресу: ул. Гончаренко, 99 (двухэтажное здание), окно № 4.