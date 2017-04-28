В Перми поздравили отличников «Тотального диктанта»

Церемония награждения лучших участников «Тотального диктанта-2017» состоялась 27 апреля в Пермском театре кукол. Наградили почти 200 отличников, а также самых юных и самых активных участников и в который раз убедились, что слоган «Тотального диктанта» — «Быть грамотным — модно» — работает.

Всего в этом году диктант в Перми написали 2 тыс. 977 человек, что почти на тысячу больше, чем в прошлом году, — тогда их было около 1,8 тысяч. Видимо, эта тысяча новых участников была очень качественной, так как и количество отличников увеличилось в разы: в прошлом году почётное звание отличника «Тотального диктанта» получил 21 человек, а теперь — 195!

На церемонии отметили не только их, но и тех, без кого акция не смогла бы состояться. В масштабном образовательном проекте участвовали 55 «диктаторов» (так в «Тотальном диктанте» называют дикторов), на 41 площадке работало несметное количество волонтёров, а десяток филологов почти неделю проверяли почти три тысячи текстов.

Наградили и самых юных участников: трое школьников написали диктант на твёрдые «четвёрки». «В следующем году обязательно увидим вас среди отличников», — пророчили им ведущие Константин и Лия Мешковы (именно они вели блог «Тотального диктанта»).

Оказалось, что в Перми «Тотальный диктант» писали целыми семьями. Поощрить эту традицию вышел учредитель и координатор благотворительного фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев — он был одним из «диктаторов».

«Все участники диктанта — люди с активной жизненной позицией. Они меняют себя и мир вокруг», — объявляют ведущие.

«Радио Energy» решило поддержать самого активного участника диктанта. Правда, герой почему-то решил не приходить, зато радиоведущая Светлана Шестакова сделала селфи с гостями церемонии.

Управляющая магазином «Сереброника» Ирина Плотникова поздравила самых преданных участников — тех, кто пишет уже пятый «Тотальный диктант» и является отличником минимум три года.

А потом наградили всех отличников. Потоки людей начали двигаться к сцене, чтоб получить заслуженные подарки: комплект электронных словарей русского языка, который они смогут скачать из интернета с помощью специального кода доступа, и подарочную карту «Сереброники».

«Сейчас сюда переместится весь зрительный зал», — шутила Лия Мешкова. Так и получилось — на своих местах остались только пара десятков человек.

«Это те, у кого списывали в школах! Это те, кто был знаком с диктаторами! — упражнялись в остроумии ведущие. — Главное, помните, что писать грамотно — это модно и можно!».

После награждения 50 счастливцев остались, чтобы посмотреть кукольный спектакль для взрослых «Нармахнар» по пьесе «Народный Малахий» Николая Кулиша, пока другие участники забирали свои работы и сертификаты участников «Тотального диктанта». Возможно, далеко не последние.