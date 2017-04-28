Бывший вице-губернатор Омской области вышел на свободу по УДО

В июне 2016 года суд признал Гамбурга виновным в превышении должностных полномочий и приговорил его к 5,5 годам колонии. По данным СК, в 2008—2012 годах, будучи директором департамента имущественных отношений администрации Омска, он незаконно продал земельные участки площадью 26,5 гектара по заведомо заниженной цене. В результате незаконного отчуждения земельных участков бюджетам Омска и Омской области был причинен значительный ущерб в размере более 200 миллионов рублей.

Кроме того, в июле 2007 года Гамбург подписал заведомо незаконное соглашение в интересах одной предпринимательницы, по которому бизнес-леди стала собственником нежилого помещения площадью 300 квадратных метров, расположенного в центре города. В результате был причинен ущерб на сумму 7,5 миллиона рублей.

Советский районный суд Омска 17 апреля в ходе выездного заседания в исправительной колонии № 8 удовлетворил ходатайство Гамбурга об условно-досрочном освобождении, которое поддержала прокуратура в связи с его положительными характеристиками и возмещением ущерба, установленного приговором суда — 7,45 миллиона рублей.

В прокуратуре отметили, что по вопросу возмещения ущерба в 200 миллионов рублей органы прокуратуры Омской области обращались в суд с исками об изъятии из незаконного владения данных земельных участков. По итогам исковые заявления рассмотрены и удовлетворены. Согласно приговору суда, Юрий Гамбург в течение 2,5 лет не имеет права работать в органах государственной власти и органах местного самоуправления.