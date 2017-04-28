Бывший вице-губернатор Омской области вышел на свободу по УДО
НОВОСИБИРСК, 28 апр — РИА Новости. Бывший первый
НОВОСИБИРСК, 28 апр — РИА Новости. Бывший первый
«Юрий Гамбург освобожден
В июне 2016 года суд признал Гамбурга виновным в превышении должностных полномочий и приговорил его к 5,5 годам колонии. По данным СК, в 2008—2012 годах, будучи директором департамента имущественных отношений администрации Омска, он незаконно продал земельные участки площадью 26,5 гектара по заведомо заниженной цене. В результате незаконного отчуждения земельных участков бюджетам Омска и Омской области был причинен значительный ущерб в размере более 200 миллионов рублей.
Кроме того, в июле 2007 года Гамбург подписал заведомо незаконное соглашение в интересах одной предпринимательницы, по которому
Советский районный суд Омска 17 апреля в ходе выездного заседания в исправительной колонии № 8 удовлетворил ходатайство Гамбурга об
В прокуратуре отметили, что по вопросу возмещения ущерба в 200 миллионов рублей органы прокуратуры Омской области обращались в суд с исками об изъятии из незаконного владения данных земельных участков. По итогам исковые заявления рассмотрены и удовлетворены. Согласно приговору суда, Юрий Гамбург в течение 2,5 лет не имеет права работать в органах государственной власти и органах местного самоуправления.