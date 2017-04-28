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11:15 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области детей на школьных автобусах возят «лихачи»

Автобус Богодуховской школы за два месяца девять раз возил учеников с превышением скорости.

Прокуратура Павлоградского района по информации, сохранившейся в памяти программного комплекса «ЕНДС Навигатор», проверили работу водителей школьных автобусов. На школьных автобусах установлена система спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS, которая передаёт данные программе. Благодаря этому прокуроры обнаружили многочисленные нарушения: водители не соблюдают скоростной режим.

Рекорд поставил автобус Богодуховской средней школы. За ноябрь и декабрь 2016 года он девять раз превысил предельную скорость в 60 км/ч. Аналогичные нарушения нашли ещё в восьми школах. В одной из них более месяца детей возили на транспорте с неисправной системой ГЛОНАСС.

Прокурор Павлоградского района Николай Чармадов внёс представление председателю районного комитета образования Галине Петровой. В результате девяти водителям-лихачам были объявлены выговоры. Как сообщает прокуратура Омской области, сейчас нарушения устранены.

Напомним, что школьники из Нововаршавского района, пострадавшие в автокатастрофе на переезде 14 апреля, рассказывали: возивший их водитель тоже любил быструю езду и перед столкновением с поездом уверял, что проскочит железнодорожный переезд.

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