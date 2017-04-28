Нефтяники оказались самым ненавистным районом для омичей
Жители Омска проголосовали за самые любимые и нелюбимые районы города.
Жители Омска проголосовали за самые любимые и нелюбимые районы города.
Институт территориального планирования «Град» составил карту восприятия омичами городской среды. В результате исследований выяснилось, что жители условно делят город на 28 районов, а их отношение к каждому из мест существенно различается.
Больше всего горожанам нравится центр города — от улицы Рабиновича до «Голубого огонька», эти места нравятся 46% омичей. Еще 27% жителей проголосовали за центр Нефтяников и Советский парк. На третьем месте с 18% голосов оказался парк Победы. В число любимых мест вошли также парк им. 30-летия ВЛКСМ, Зеленый остров, Птичья гавань, и даже 11−1 микрорайон, автовокзал и МЕГА.
Несмотря на свою любовь к центру Нефтяников, окраины городка, напротив, вызывают у горожан неприязнь. Сразу 40% омичей назвали эти места самыми неприятными. Четверти проголосовавших не нравится Левый берег и пос. Солнечный, еще 16% не любят Старый Кировск. Среди нелюбимых также оказались Амурский и Чкаловский поселки,