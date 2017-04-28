Нефтяники оказались самым ненавистным районом для омичей

Институт территориального планирования «Град» составил карту восприятия омичами городской среды. В результате исследований выяснилось, что жители условно делят город на 28 районов, а их отношение к каждому из мест существенно различается.

Больше всего горожанам нравится центр города — от улицы Рабиновича до «Голубого огонька», эти места нравятся 46% омичей. Еще 27% жителей проголосовали за центр Нефтяников и Советский парк. На третьем месте с 18% голосов оказался парк Победы. В число любимых мест вошли также парк им. 30-летия ВЛКСМ, Зеленый остров, Птичья гавань, и даже 11−1 микрорайон, автовокзал и МЕГА.