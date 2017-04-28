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11:11 (мск), источник: ИА Башинформ

Продолжительность работы 28 апреля и 5 мая не сокращается — Минтруд Башкирии

УФА, 28 апр 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Продолжительность работы 28 апреля и 5 мая 2017 года не сокращается, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Башкортостана.

Продолжительность майских праздников составит в этом году ровно одну неделю.

В соответствии с Трудовым кодексом РФ, 1 мая — Праздник Весны и Труда и 9 мая — День Победы — являются нерабочими праздничными днями.

Для рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходной день с субботы 7 января перенесен на понедельник 8 мая.

Таким образом, выходными при пятидневной рабочей неделе в связи с праздничными днями являются 29, 30 апреля, 1 мая и 6, 7, 8, 9 мая 2017 года. На основании статьи 120 Трудового кодекса РФ при предоставлении ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска нерабочие праздничные дни 1 и 9 мая в число календарных дней отпуска не включаются.

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