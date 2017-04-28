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15:43 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

С 1 по 11 мая в Казани будет ограничено движение по ряду улиц

(Город Казань KZN.RU, 28 апреля). В Казани в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, будет временно ограничено движение транспортных средств по ряду улиц.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Кроме того, изменятся схемы маршрутов движения общественного транспорта. Соответствующее постановление подписано руководителем Исполнительного комитета города.

Временное ограничение будет установлено на следующих участках:

С 15.00 1 мая до 23.00 11 мая: местный проезд вблизи сквера им. Асгада Галимзянова.

3 мая с 18.00 до полуночи: на площади Тысячелетия, в том числе по ул. Баумана, от ул. Профсоюзная до ул. Батурина; на Кремлевской набережной; по ул. Декабристов (от площади Тысячелетия до ул. С. Хакима); по ул. Декабристов (от ул. Комсомольская до площади Тысячелетия); по ул. Ташаяк (от ул. Московская до площади Тысячелетия); по ул. Право-Булачная (от площади Тысячелетия до ул. Чернышевского); по ул. Лево-Булачная (от площади Тысячелетия до ул. Чернышевского).

5 мая с 18.00 до полуночи: на площади Тысячелетия, в том числе по ул. Баумана, от ул. Профсоюзная до ул. Батурина; на Кремлевской набережной; по ул. Декабристов (от площади Тысячелетия до ул. С. Хакима); по ул. Декабристов (от ул. Комсомольская до площади Тысячелетия); по ул. Ташаяк (от ул. Московская до площади Тысячелетия); по ул. Право-Булачная (от площади Тысячелетия до ул. Чернышевского); по ул. Лево-Булачная (от площади Тысячелетия до ул. Чернышевского).

7 мая с 18.00 до полуночи: на площади Тысячелетия, в том числе по ул. Баумана, от ул. Профсоюзная до ул. Батурина; по ул. Декабристов (от части Ленинской дамбы в сторону площади Тысячелетия); по ул. Ташаяк (от ул. Московская до площади Тысячелетия); по ул. Право-Булачная (от площади Тысячелетия до ул. Чернышевского); по ул. Лево-Булачная (от площади Тысячелетия до ул. Чернышевского).

С 1.00 7 мая до 23.00 10 мая: по ул. Театральная (от ул. Большая Красная до ул. К. Маркса).

С 1.00 8 мая до 8.00 10 мая: На площади Тысячелетия, в том числе по ул. Баумана, от ул. Профсоюзная до ул. Батурина.

С 18.00 8 мая до 1.00 10 мая: по ул. Бондаренко (от пр. Ямашева до ул. Маршала Чуйкова в обоих направлениях); по ул. Волгоградская (от ул. Бондаренко до ул. Короленко в обоих направлениях).

9 мая с 7.00 до 17.00: на Кремлевской набережной; по ул. Декабристов (от площади Тысячелетия до ул. С. Хакима); по ул. Декабристов (от ул. Комсомольская до площади Тысячелетия); по ул. Ташаяк (от ул. Московская до площади Тысячелетия); по ул. Право-Булачная (от площади Тысячелетия до ул. Чернышевского); по ул. Лево-Булачная (от площади Тысячелетия до ул. Чернышевского).

9 мая с 9.00 до 16.00: по ул. К. Маркса (от ул. Горького до ул. Лобачевского); по ул. Лобачевского (от ул. Большая Красная до ул. Кремлевская); по ул. Кремлевская (от ул. Лобачевского до площади 1 Мая); по ул. Толстого (от ул. Большая Красная до ул. М. Горького); по ул. Муштари (от ул. Большая Красная до ул. М. Горького); по ул. Гоголя (от ул. Большая Красная до ул. М. Горького); по ул. Жуковского (от ул. Большая Красная до ул. М. Горького); по ул. Пушкина (от ул. Большая Красная до ул. К. Маркса); по ул. Театральная (от ул. Большая Красная до ул. Дзержинского).

9 мая с 16.00 до 23.00 (при необходимости): по пр. Ямашева (от ул. Мусина до ул. Короленко в обоих направлениях).

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