В Дербышках построят 25-метровый бассейн за 4 млн рублей
В казанском поселке Дербышки построят 25-метровый бассейн почти за 4 млн рублей. Соответствующий тендер был опубликован на сайте госзакупок.
В казанском поселке Дербышки построят 25-метровый бассейн почти за 4 млн рублей. Соответствующий тендер был опубликован на сайте госзакупок.
Заказчиком выступило Главное
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 28 апреля до 16 мая. По условию конкурса, подрядчик должен разработать проектную и рабочую документацию.
Так, проект крытого плавательного бассейна должен быть готов через три месяца после даты заключения контракта.
Напомним, о том, что в казанском поселке Дербышки построят 25-метровый бассейн стало известно в феврале этого года.