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11:38 (мск), источник: Volga News

На стадионе «Самара Арена» ведутся отделочные работы

На стадионе «Самара Арена», на котором пройдут шесть игр чемпионата мира по футболу-2018, начались отделочные работы. Об этом представители ПСО «Казань» рассказали депутатам Самарской губернской думы в ходе визита на стройку членов комитета по строительству и комитета по культуре, спорту и молодежной политике областного парламента в четверг, 27 апреля.

Как рассказал заместитель генерального директора ПСО «Казань» Сергей Пономарев, в настоящее время на «Самара Арене» установлено всего 56 консолей из 96, еще две находятся в стадии монтажа и сегодня-завтра также будут установлены.

«Из-за непогоды и сильного ветра мы в апреле немного отстали от графика, но это отставание будет ликвидировано в мае — все элементы готовы, собраны, лежат на стапелях и ждут очереди на подъем. До 1 июля основной монтаж металлоконструкций будет завершен и начнутся работы по устройству газона на поле. А с 1 июня начнем накрывать арену куполом. Скорее всего она будет из классической поликарбонатной мембраны», — рассказал Сергей Пономарев.

Параллельно с монтажом металлоконструкций и завершением бетонных работ начались отделочные работы — на нижних этажах стадиона уже укладывают плитку, продолжается остекление.

В настоящее время на строительстве «Самара Арены» работает 2 тыс. человек, из них около 450 занимаются монтажом металлоконструкций, около тысячи человек — отделочными работами. К работе по монтажу металлоконструкций привлечены несколько компаний из Самарской области. На стройке работает около 200 единиц техники, из них на монтаже металлоконструкций (тяжелая уникальная техника) — 52 единицы.

Параллельно стартовали работы по благоустройству территории около «Самара Арены».

Напомним, на этой неделе сметная документация по первому этапу благоустройства получила одобрение госэкспертизы. Как подчеркнул первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов, важное значение при этом имеет синхронизация работ по строительству спортивной арены и благоустройству территории вокруг.

«Работы по приведению в порядок территории, непосредственно примыкающей у чаше стадиона, уже стартовали», — рассказал он. Александр Фетисов подчеркнул, что сроки завершения строительно-монтажных работ для стадиона остаются прежними — 31 декабря 2017 года. «Решением правительства РФ нам предоставлено еще 2 месяца на работы, связанные с документальным оформлением и сдачей в эксплуатацию», — пояснил он.

«Мы сегодня убедились, что строительство идет по плану. Я уверен, что когда стадион будет построен, здесь будет очень комфортно и игрокам, и болельщикам. Это грандиозное зрелище- я был на олимпийских стадионах в Сочи, в Пекине, в Бразилии, в Лондоне, и думаю, что наш стадион нисколько не хуже, а по многим параметрам и лучше», — поделился впечатлениями глава комитета Самарской губернской думы по культуре, спорту и молодежной политике Александр Милеев.

«Объект большой, сложный, уникальный, и чтобы он был вовремя введен в эксплуатацию, необходимы значительные усилия. Тем не менее, сомнений в том, что все будет сделано в срок, нет, квалификация подрядчика не вызывает сомнений. Уверен, что Самара получит спортивную арену мирового уровня — красивую, вместительную и достойную нашего города», — уверен председатель комитета Самарской губдумы по строительству Владимир Кошелев.

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