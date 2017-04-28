«Парящий» мост в Москве могут внести в Книгу рекордов Гиннесса

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сообщил о том, что «парящий» мост, строящийся на территории будущего ландшафтного парка «Зарядье» у Кремля, может быть внесен в Книгу рекордов Гиннесса.

«Работы (в парке — прим. ТАСС) идут полным ходом. Активно строится “парящий” мост, сейчас мы даже изучаем вопрос о внесении его в Книгу рекордов Гиннесса, потому что 70-метровая консоль моста является уникальной чертой такого рода сооружений», — сказал Кузнецов в эфире радиостанции «Вести ФМ».

«Парящий» мост будет одним из самых сложных объектов в парке — 70 метров без единой опоры. Мост будет представлять собой вылетную консоль. Сейчас здесь установлены временные опоры для монтажа металлоконструкций; когда они будут смонтированы, опоры уберут, тогда мост станет «парить» над набережной.

Главный архитектор Москвы отдельно отметил уникальность парка «Зарядье» в целом, уточнив, что «объект содержит в себе элементы, вещи, которые делаются впервые, причем не только в России, но и вообще в мировой практике».

Ландшафтный парк «Зарядье» строится на месте снесенной гостиницы «Россия» рядом с Красной площадью. Там создадут четыре природные зоны — лес, тундру, степь и заливные луга. Они террасами спустятся от улицы Варварки к Москве-реке.

В парке появятся филармония, парящий мост, научно- познавательный центр «Заповедное посольство», тематический центр «Ледяная пещера», экспозиционный культурный комплекс и медиацентр. Открытие парка «Зарядье» запланировано на сентябрь 2017 года. Оно будет приурочено к 870-летию Москвы. Вход на территорию парка будет бесплатным и круглосуточным.