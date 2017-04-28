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11:33 (мск), источник: Sputnik.md

Армия вошла в Кишинев: в столице проходит «генеральная уборка»

К уборке города привлечены силы Национальной армии — корреспондент Sputnik стал свидетелем того, как солдаты помогают разбирать завалы деревьев, обрушенных в результате снежной стихии 20—21 апреля.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 28 апр — Sputnik. В Кишиневе полным ходом идет «генеральная уборка».

Сотрудникам коммунальных служб помогают разбирать завалы деревьев солдаты Национальной армии.

Корреспондент Sputnik стал свидетелем того, как активно включились в уборку молдавские солдаты.

Работали они в столице на улице Марии Чеботарь и на углу 31 августа.

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