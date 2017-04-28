Армия вошла в Кишинев: в столице проходит «генеральная уборка»
К уборке города привлечены силы Национальной армии — корреспондент Sputnik стал свидетелем того, как солдаты помогают разбирать завалы деревьев, обрушенных в результате снежной стихии
К уборке города привлечены силы Национальной армии — корреспондент Sputnik стал свидетелем того, как солдаты помогают разбирать завалы деревьев, обрушенных в результате снежной стихии
КИШИНЕВ, 28 апр — Sputnik. В Кишиневе полным ходом идет «генеральная уборка».
Сотрудникам коммунальных служб помогают разбирать завалы деревьев солдаты Национальной армии.
Корреспондент Sputnik стал свидетелем того, как активно включились в уборку молдавские солдаты.
Работали они в столице на улице Марии Чеботарь и на углу 31 августа.