Евровидение-2017. В киевское метро стянули силовиков
В ночь на пятницу в столичной подземке прошли учения по проверке готовности киевской полиции обеспечению общественной безопасности во время Евровидения.
В ночь на пятницу в столичной подземке прошли учения по проверке готовности киевской полиции обеспечению общественной безопасности во время Евровидения.
В ходе учений отрабатывался порядок взаимодействия подразделений при задержании вооруженных преступников и освобождении заложников с вовлечением работников КОРД, взрывотехнической и кинологической служб и работников полиции метрополитена.