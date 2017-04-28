В Казани пройдет фестиваль воздушных змеев

Гости смогут попробовать силы в создании воздушных змеев — достаточно пройти любой из мастер-классов, чтобы убедиться, насколько это просто. Получившихся змеев можно будет испытать на конкурсе, который состоится в тот же день. Для участия в мастер-классах не требуется предварительной записи — достаточно прийти на фестиваль.

Всех зрителей также ждет показательное выступление, профессионалы передадут эстафету любителям — участникам конкурса воздушных змеев. Претенденты на победу могут зарегистрироваться для участия в конкурсе на официальном сайте фестиваля. Авторы лучших работ по итогам голосования получат призы.

Фестиваль начнется в 12.00 на площади у Центра семьи «Казан». Вход свободный, сообщают организаторы.