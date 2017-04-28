Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США сжимают петлю анаконды вокруг России
Украинский офицер: "Мы бы уничтожили Черноморский флот в труху"
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Джиган растрогал поклонников снимком с новорожденной дочкой
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
#Яжемать и #овуляшки: интернет против воинствующих матерейВ социальных сетях появляется все больше групп, посвященных явлению, которое можно уложить в лаконичное «я же мать»
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
Последний барьер для «Спартака»
Шарапова: После паузы лучше понимаю, на что способно моё тело
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
Максакова возмущена поведением экс-жены Вороненкова - СМИ
Анджелина Джоли станет мамой в седьмой раз
Во Франции нашли брошенный салон Lada
Новый Skoda Karoq сняли на видео
Фоторепортажи
9Юбилей Корейской народной армии
8Возвращение христиан в Каракош
15Роботы в Пальмире
11Подготовка техники к Параду Победы
12:18 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани пройдет фестиваль воздушных змеев

(Город Казань KZN.RU, 28 апреля). 14 мая в Казани пройдет фестиваль воздушных змеев, на котором взрослых и детей ждет увлекательная программа: мастер-классы, конкурс воздушных змеев, показательные выступления.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Гости смогут попробовать силы в создании воздушных змеев — достаточно пройти любой из мастер-классов, чтобы убедиться, насколько это просто. Получившихся змеев можно будет испытать на конкурсе, который состоится в тот же день. Для участия в мастер-классах не требуется предварительной записи — достаточно прийти на фестиваль.

Всех зрителей также ждет показательное выступление, профессионалы передадут эстафету любителям — участникам конкурса воздушных змеев. Претенденты на победу могут зарегистрироваться для участия в конкурсе на официальном сайте фестиваля. Авторы лучших работ по итогам голосования получат призы.

Фестиваль начнется в 12.00 на площади у Центра семьи «Казан». Вход свободный, сообщают организаторы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Юные автомобилисты Татарстана произвели фурор на всероссийских соревнованиях
Путин поручил Медведеву защитить персональные данные россиян
В Совете Федерации оценили действия Трампа в отношении РФ
В России может измениться порядок погашения кредитов
Южная Корея отвергла идею Трампа платить за систему ПРО
СМИ: в ГД готовится законопроект, превращающий Крым в офшор
Украина показала в ролике Евровидения дворец «Ласточкино гнездо»
Чиновник ФИФА признал себя виновным в коррупции
Спорт
Последний барьер для «Спартака» Главное футбольное дерби страны определит судьбу чемпионской гонки в РФПЛ
Авто
Skoda Yeti больше не будет Вот это сюрприз – имя Yeti уходит в прошлое. А новый кроссовер, который придет на смену этому компактному кроссоверу, будет называться Karoq
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон пригласила своего пожилого двойника на показ «Очень плохих девчонок» и в бар
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Полина Гагарина перестала скрывать беременность на большом сроке Певица наконец-то перестала скрывать «интересное положение».
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь