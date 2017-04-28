В Казани пройдет фестиваль воздушных змеев
(Город Казань KZN.RU, 28 апреля). 14 мая в Казани пройдет фестиваль воздушных змеев, на котором взрослых и детей ждет увлекательная программа:
(Город Казань KZN.RU, 28 апреля). 14 мая в Казани пройдет фестиваль воздушных змеев, на котором взрослых и детей ждет увлекательная программа:
Гости смогут попробовать силы в создании воздушных змеев — достаточно пройти любой из
Всех зрителей также ждет показательное выступление, профессионалы передадут эстафету любителям — участникам конкурса воздушных змеев. Претенденты на победу могут зарегистрироваться для участия в конкурсе на официальном сайте фестиваля. Авторы лучших работ по итогам голосования получат призы.
Фестиваль начнется в 12.00 на площади у Центра семьи «Казан». Вход свободный, сообщают организаторы.