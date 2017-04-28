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11:50 (мск), источник: Новости Воронежа

На трехдневных праздничных выходных в Воронеже потеплеет до +24

Будет солнечно и без дождей.

Источник: Новости Воронежа

На праздничных трехдневных выходных погода сделает подарок горожанам. В городе потеплеет до …+24 градусов. Дождей не ожидают — будет ясно и солнечно.

В пятницу, 28 апреля, переменная облачность, без осадков. Температура днем поднимется до +20…+22 градусов.

В субботу, 29 апреля, ночью температура упадет до +8…+10 градусов. А днем столбики термометров вновь покажут +20…+22 градуса.

В воскресенье, 30 апреля, ночью ожидают +8…+10, а днем потеплеет до +21…+23 градусов.

Праздничный понедельник, 1 мая, будет самым теплым выходным днем. Ночью будет +10…+12 градусов, а днем придет настоящая летняя температура +22…+24 градуса.

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