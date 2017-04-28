СБУ позволила Аллегровой ездить в Украину после концертов в Крыму

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины пока не принимала решений о запрете на въезд на территорию страны российской певице Ирине Аллегровой, которая с концертами посетила Крым после присоединения к России. Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на спецслужбу.

«Компетентными подразделениями на ваш запрос от 24 апреля сообщаем: органами СБУ решение о запрете въезда в Украину указанной вами личности не принималось», — говорится в ответе СБУ на информационный запрос издания.

Напомним, в базу сайта «Миротворец» попали российский режиссер Карен Шахназаров и российская певица Ирина Аллегрова. Сообщалось также, что в базу сайта попал и российский певец Александр Маршал.