1 мая в Казани пройдет пять митингов

Пять согласованных митингов состоится в Казани 1 мая, сообщили корреспонденту «АиФ-Казань» в пресс-службе мэрии Казани. Из них четыре митинга — праздничные, посвященные празднику весны и труда и один — протестный.

Так, КПРФ намерена в очередной раз привлечь внимание к проблемам ЖКХ, потребовать принять закон «о детях войны», напомнить об обманутых дольщиках и пострадавших от банкротства банков. Также они протестуют против внедрения системы «Платон». Мероприятие состоится у памятника М. Вахитову с 9.30 до 10.55. Число участников — 110 человек. Вслед за ними на этой площадке обоснуются «Коммунисты России» (с 11.30 до 13.00). Они обещают в шесть раз больше сторонников (600 человек). Помимо праздника в повестке значится защита законных интересов граждан.

Самый масштабный митинг с тремя тысячами участников организует Федерация профсоюзов Татарстана. Он состоится на площадке перед театром Камала с 103.30 до 12.00. В это же время на той же площадке с Первомаем поздравит и «Справедливая Россия». На мероприятие заявлено 500 человек. Митинг пройдет с 10 до 12 часов.

ЛДПР будет ждать горожан в Сквере Славы с 11 до 15 часов. На митинг заявлено 320 участников.

Между тем, накануне Первомая полиция и прокуратура распространили через СМИ предупреждения возможным участникам несогласованной акции 29 апреля и предупредили о грозящих «негативных последствиях».