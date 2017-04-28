Сезон фонтанов откроется в Калининграде 1 мая
Городские фонтаны в областном центре заработают в понедельник, 1 мая.
Городские фонтаны в областном центре заработают в понедельник, 1 мая.
Радовать жителей и гостей области они будут до 1 октября.
Первомайским утром в 8.00 заработают 12 фонтанов: в сквере у «Борющихся зубров», у стадиона «Балтика», у Дома искусств, над подземным паркингом «Городского
На содержание фонтанов в бюджете Калининграда на этот год предусмотрено 3 млн рублей. С 1 мая по 30 сентября подрядчик должен убирать и чистить фонтаны, следить за инженерными системами.