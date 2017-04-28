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12:46 (мск), источник: Вести - Калининград

Сезон фонтанов откроется в Калининграде 1 мая

Городские фонтаны в областном центре заработают в понедельник, 1 мая.

Радовать жителей и гостей области они будут до 1 октября.

Первомайским утром в 8.00 заработают 12 фонтанов: в сквере у «Борющихся зубров», у стадиона «Балтика», у Дома искусств, над подземным паркингом «Городского общественно-делового центра «Калининград-750», три фонтана на площади Победы, в сквере у памятника Фридриху Шиллеру, у монумента «Мать-Россия» и ещё три фонтана на Верхнем озере.

На содержание фонтанов в бюджете Калининграда на этот год предусмотрено 3 млн рублей. С 1 мая по 30 сентября подрядчик должен убирать и чистить фонтаны, следить за инженерными системами.

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