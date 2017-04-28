Украина показала в проморолике «Евровидения» дворец «Ласточкино гнездо»
Украина включила в официальный проморолик «Евровидения-2017» изображение
Украина включила в официальный проморолик «Евровидения-2017» изображение
В 30-секундном ролике показаны виды украинских городов и деревень, а также Крым. В частности, на видео появляется замок «Ласточкино гнездо», расположенный на Аврориной скале полуострова.
Украинский кризисный
Основной целью она ставит перед собой «предоставлять мировому сообществу объективную информацию о событиях в Украине, вызовах и угрозах национальной безопасности, в частности в военной, политической, экономической, энергетической и гуманитарной сферах», отмечается на сайте организации.
Россия в 2017 году не будет участвовать в конкурсе «Евровидение», поскольку Служба безопасности Украины запретила въезд в страну для певицы Юлии Самойловой.
В Киеве это решение аргументировали тем, что в 2015 году певица приезжала на фестиваль в Крым, тем самым «нарушив украинское законодательство».
«Первый канал» принял решение в этом году не транслировать конкурс.