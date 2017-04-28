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12:15 (мск), источник: РБК

Украина показала в проморолике «Евровидения» дворец «Ласточкино гнездо»

Украина включила в официальный проморолик «Евровидения-2017» изображение дворца-замка «Ласточкино гнездо». Видео было опубликовано на странице Украинского кризисного медиа-центра (Ukraine Сrisis Media Center) в Facebook.

В 30-секундном ролике показаны виды украинских городов и деревень, а также Крым. В частности, на видео появляется замок «Ласточкино гнездо», расположенный на Аврориной скале полуострова.

Украинский кризисный медиа-центр — это организация, которая создана в марте 2014 года.

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Основной целью она ставит перед собой «предоставлять мировому сообществу объективную информацию о событиях в Украине, вызовах и угрозах национальной безопасности, в частности в военной, политической, экономической, энергетической и гуманитарной сферах», отмечается на сайте организации.

Россия в 2017 году не будет участвовать в конкурсе «Евровидение», поскольку Служба безопасности Украины запретила въезд в страну для певицы Юлии Самойловой.

В Киеве это решение аргументировали тем, что в 2015 году певица приезжала на фестиваль в Крым, тем самым «нарушив украинское законодательство». ​

«Первый канал» принял решение в этом году не транслировать конкурс.

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