Украина показала в проморолике «Евровидения» дворец «Ласточкино гнездо»

В 30-секундном ролике показаны виды украинских городов и деревень, а также Крым. В частности, на видео появляется замок «Ласточкино гнездо», расположенный на Аврориной скале полуострова.

Украинский кризисный медиа-центр — это организация, которая создана в марте 2014 года.

Основной целью она ставит перед собой «предоставлять мировому сообществу объективную информацию о событиях в Украине, вызовах и угрозах национальной безопасности, в частности в военной, политической, экономической, энергетической и гуманитарной сферах», отмечается на сайте организации.

Россия в 2017 году не будет участвовать в конкурсе «Евровидение», поскольку Служба безопасности Украины запретила въезд в страну для певицы Юлии Самойловой.

В Киеве это решение аргументировали тем, что в 2015 году певица приезжала на фестиваль в Крым, тем самым «нарушив украинское законодательство». ​

«Первый канал» принял решение в этом году не транслировать конкурс.