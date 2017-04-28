В Уфе сняли видео, как мужчина покоряет мост через Белую

В сети появился видеофакт: по своду старого Бельского моста прогуливается мужчина. Сначала незнакомец спокойно прохаживается по арке — даже руки чинно сложил за спиной, а потом и вовсе присел на самом краю металлоконструкции. А внизу — туда-сюда снуют автомобили.

Эту картину с берега в районе Монумента Дружбы наблюдала пара уфимцев, очевидцы даже сняли видео и опубликовали его в группе БашДТП.