В Уфе сняли видео, как мужчина покоряет мост через Белую
Руфер спокойно прогуливался по арке.
Руфер спокойно прогуливался по арке.
В сети появился видеофакт: по своду старого Бельского моста прогуливается мужчина. Сначала незнакомец спокойно прохаживается по арке — даже руки чинно сложил за спиной, а потом и вовсе присел на самом краю металлоконструкции. А внизу —
Эту картину с берега в районе Монумента Дружбы наблюдала пара уфимцев, очевидцы даже сняли видео и опубликовали его в группе БашДТП.
Что делал загадочный руфер на самой вершине моста, зачем он туда забрался — остается лишь догадываться. Но вот повторять его трюк не стоит — это опасно для жизни.