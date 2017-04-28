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12:10 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе сняли видео, как мужчина покоряет мост через Белую

Руфер спокойно прогуливался по арке.

В сети появился видеофакт: по своду старого Бельского моста прогуливается мужчина. Сначала незнакомец спокойно прохаживается по арке — даже руки чинно сложил за спиной, а потом и вовсе присел на самом краю металлоконструкции. А внизу — туда-сюда снуют автомобили.

Эту картину с берега в районе Монумента Дружбы наблюдала пара уфимцев, очевидцы даже сняли видео и опубликовали его в группе БашДТП.

Что делал загадочный руфер на самой вершине моста, зачем он туда забрался — остается лишь догадываться. Но вот повторять его трюк не стоит — это опасно для жизни.

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