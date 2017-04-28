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12:18 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Крыму археологи обнаружили склеп времен Македонского

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Древнегреческий склеп, построенный во времена Александра Македонского, был найден при раскопках кургана в Крыму, ученые перенесут склеп на территорию Керченского музея-заповедника, сообщила пресс-служба Института археологии РАН.

Источник: "РИА Новости" Украина

«Этот курган был возведен во второй половине 4 века до нашей эры, когда Боспорское царство, существовавшее на Керченском полуострове, процветало — ведь Северное Причерноморье было главной житницей всего греческого мира», — пояснила руководитель раскопок научный сотрудник Отдела скифо-сарматской археологии Института археологии Ирина Рукавишникова, слова которой цитируются в сообщении.

От этой эпохи сохранилось множество артефактов — остатки построек, огромное количество керамики, инструменты, статуи, предметы быта, украшения. От Боспорского царства осталось и множество курганных захоронений, в частности, знаменитый «Царский курган» у посёлка Аджимушкай. В частности, в нем в 1837 году был найден 20-метровый склеп, где, как полагают учёные, мог быть похоронен один из боспорских царей.

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«Наш» склеп относится примерно к той же эпохе, он не такой большой — лишь 10 метров в длину, и скорее всего здесь был погребён знатный человек. В древности склеп был перекрыт курганной насыпью, в которой, в свою очередь, были впущены ещё шесть погребений разных эпох, — отметила Рукавишникова.

На ступенях, ведущих к входу в камеру склепа (дромосе) было найдено детское погребение, относящееся к первому веку нашей эры. При погребенном был найден раздавленный фигурный сосуд, стеклянный флакон, бронзовые бубенчики и пастовые бусины, фрагменты костяной коробочки — пиксиды. Рядом с этим погребением была найдена урна с прахом кремированного человека.

Непосредственно в склепе были найдены бронзовые и железные гвозди, фрагменты чернолаковой парадной посуды. В слое заполнения склепа, относящемся к этапу переиспользования-подзахоранения — обломки южнопонтийской псевдокосской амфоры, относящиеся ко второй половине первого века до нашей эры, фрагменты краснолаковой посуды, однорожковый светильник, красноглиняная урна, две фаянсовые подвески в виде скарабея и беса.

Было принято решение перенести склеп в другое место. В настоящее время учёные закончили тщательное обследование и измерение склепа, затем постройку, сооружённую из известняковых плит, аккуратно разберут и вновь соберут на новом месте — на территории Керченского музея-заповедника.

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