Оранжевый уровень опасности объявлен 29 апреля в Беларуси из-за сильных дождей
28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 29 апреля
28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 29 апреля
В субботу будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, ночью и утром по
Температура воздуха ночью составит 5−11 градусов выше нуля. Днем — 12−18 градусов тепла, в западных районах Брестской и Гродненской областей — плюс 7−11. По востоку страны ночью будет 12−14 градусов выше нуля, днем — 19−24 тепла.