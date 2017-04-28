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13:03 (мск), источник: БЕЛТА

Оранжевый уровень опасности объявлен 29 апреля в Беларуси из-за сильных дождей

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 29 апреля из-за сильных дождей, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Источник: Reuters

В субботу будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, ночью и утром по северо-западной части Беларуси ожидаются продолжительные сильные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер прогнозируется переменных направлений 4−9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 5−11 градусов выше нуля. Днем — 12−18 градусов тепла, в западных районах Брестской и Гродненской областей — плюс 7−11. По востоку страны ночью будет 12−14 градусов выше нуля, днем — 19−24 тепла.

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