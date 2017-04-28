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12:47 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Акция «Бессмертный полк» пройдет в Новосибирске

В честь празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Новосибирске пройдут акци «Бессмертный полк», «Свеча памяти», «Километры Победы», сообщает пресс-служба мэрии.

Акция «Бессмертный полк» пройдет в Новосибирске, сообщает пресс-служба мэрии.

В честь празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Новосибирске пройдут акции «Бессмертный полк», «Свеча памяти», «Километры Победы».

8 мая в 21:50 часов вечера состоится молодежная акция «Свеча Памяти». Все желающие могут прийти и зажечь свечи возле мемориального комплекса «Монумент Славы» в сквере Славы.

Также 8 мая в 17:45 начнется велопробег «Километры Победы». Велосипедисты стартуют с площади им. Пименова, проедут до мемориального комплекса «Монумент Славы» в сквере Славы и завершат пробег на площади им. Ленина.

Общественная гражданская акция «Бессмертный полк» начнется в 10:45 утра 9 мая. Запланировано шествие колонны по Октябрьской магистрали, затем по Красному проспекту до здания Дома офицеров, расположенного по адресу Красный проспект, 63.

Во главе «Бессмертного полка» пройдет торжественная многонациональная колонна под общим лозунгом «Советский народ — народ-победитель!».

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