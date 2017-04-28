Акция «Бессмертный полк» пройдет в Новосибирске, сообщает пресс-служба мэрии.

В честь празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Новосибирске пройдут акции «Бессмертный полк», «Свеча памяти», «Километры Победы».

8 мая в 21:50 часов вечера состоится молодежная акция «Свеча Памяти». Все желающие могут прийти и зажечь свечи возле мемориального комплекса «Монумент Славы» в сквере Славы.

Также 8 мая в 17:45 начнется велопробег «Километры Победы». Велосипедисты стартуют с площади им. Пименова, проедут до мемориального комплекса «Монумент Славы» в сквере Славы и завершат пробег на площади им. Ленина.

Общественная гражданская акция «Бессмертный полк» начнется в 10:45 утра 9 мая. Запланировано шествие колонны по Октябрьской магистрали, затем по Красному проспекту до здания Дома офицеров, расположенного по адресу Красный проспект, 63.