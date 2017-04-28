Туберкулез у нянечки в челябинском детсаду подтвердился

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» депутат, председатель комиссии по социальной политике Александр Галкин, сотрудница детсада проходила плановую медкомиссию, после проведения очередной флюорографии медики заподозрили у женщины туберкулез. Она сразу же была отправлена на больничный. После проведенных исследований диагноз подтвердился.

«Ситуация взята под особый контроль. Управление образования проведет встречу с родителями, на которой разъяснит дальнейшие их действия», — пояснил Александр Галкин.

Как уже сообщало агентство, в детский сад с проверкой приходила комиссия, в состав которой вошли фтизиатр и эпидемиолог. Претензий к действиям персонала у них не возникло. Детям порекомендовали провести диаскинтест, а взрослым сделать флюорографию. Сейчас образовательный процесс проходит в обычном режиме.

Как пояснила агентству Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина, все необходимые меры для обеспечения безопасности детей в детсаду предприняты.