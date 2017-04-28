Директором по строительству новой сцены театра оперы и балета стала Галина Полушкина
Вчера Галина Полушкина была назначена директором по строительству новой сцены Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского. Об этом сообщает
Вчера Галина Полушкина была назначена директором по строительству новой сцены Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского. Об этом сообщает
Напомним, исполнительным директором Пермского театра оперы и балета им. Чайковского 14 апреля вместо Галины Полушкиной был назначен Андрей Борисов, последние два с половиной года возглавлявший Государственный архив Пермского края.
Госпожа Полушкиной возглавляла театр с 2014 под 2017 год. Во время ее руководства было объявлено о строительстве нового отдельно стоящего корпуса театра по проекту архитектурного бюро Дэвида Чипперфильда. В данный момент специалисты бюро ведут его доработку, в ближайшее время обновленный проект будет представлен общественности.