Омской балерине вручили медаль за спасение утопающей

— Летом эта хрупкая девушка вытащила из реки тонущую 11-летнюю школьницу Настю, — рассказал «РГ» руководитель ГУ МЧС России по Омской области Владимир Корбут. — Между тем с берега за спасением ребенка наблюдали мужчины, которые не отважились броситься в воду с сильным течением.

«РГ» рассказывала о подвиге ведущей балерины омского музыкального театра. В тот летний выходной Нина вместе с мамой и папой отдыхала на даче. День был жаркий, и семья решила искупаться. Пошли к Иртышу, на необорудованный песчаный пляж, где обычно собираются дачники. Захватили старый спасательный жилет.

— Над нами смеялась вся станция, — вспоминала Нина. — Говорят, зачем он вам — трещит уже по всем швам от старости. Кто бы тогда знал, как он нам пригодится.

Нина с мамой загорали на берегу, когда вдруг услышали крики о помощи. Поначалу подумали — дети балуются. Но потом поняли, что случилось что-то серьезное. Нина побежала к реке и увидела, как мужчина пытается вытащить из реки тонущую девчонку. Но она тянула его ко дну, и он, захлебываясь, отплыл к прибрежным кустам. Люди на берегу словно застыли от шока.

— Я действовала словно на автопилоте, не раздумывая, — вспоминает Нина. — Схватила наш старый жилет и бросилась к девочке, голова которой уже уходила в глубину. Доплыла, ухватила ее за волосы, вытянула вверх и подсунула под нее жилет. Девочка билась в истерике, боролась за жизнь и ничего не соображала. Прикрикнула, чтобы она гребла ногами, благо, педагогическая закалка у меня есть, могу строго прикрикнуть. Кое-как догребли до берега, девочка нахлебалась воды и была вся синяя. По весу она значительно превосходила меня, было очень тяжело плыть с ней. На берег нам помог уже выбраться мой папа.

Как оказалось, Настя жила в доме неподалеку и пришла купаться вместе с подружкой. Заигралась и не заметила, как ее подхватило течение.

— Балерина Нина Маляренко действовала правильно, — говорит начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Омской области Евгений Андросов. — Прежде чем спасать тонущего, всегда нужно дать себе секунду на размышление. Подумать, нет ли рядом спасательного средства? Им может быть все, что способно увеличить плавучесть человека и что вы в состоянии до тонущего добросить. Нина схватила старый спасательный жилет, и он ей потом очень помог.

В социальных сетях пользователи до сих пор пишут Нине о том, что восхищены ее поступком. А балерина считает, что на ее месте так поступил бы каждый. Просто она оказалась более решительной.