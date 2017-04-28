Омской балерине вручили медаль за спасение утопающей
Омской балерине Нине Маляренко торжественно вручили медаль «За спасение погибающих на водах».
Омской балерине Нине Маляренко торжественно вручили медаль «За спасение погибающих на водах».
— Летом эта хрупкая девушка вытащила из реки тонущую 11-летнюю школьницу Настю, — рассказал «РГ» руководитель ГУ МЧС России по Омской области Владимир Корбут. — Между тем с берега за спасением ребенка наблюдали мужчины, которые не отважились броситься в воду с сильным течением.
«РГ» рассказывала о подвиге ведущей балерины омского музыкального театра. В тот летний выходной Нина вместе с мамой и папой отдыхала на даче. День был жаркий, и семья решила искупаться. Пошли к Иртышу, на необорудованный песчаный пляж, где обычно собираются дачники. Захватили старый спасательный жилет.
— Над нами смеялась вся станция, — вспоминала Нина. — Говорят, зачем он вам — трещит уже по всем швам от старости. Кто бы тогда знал, как он нам пригодится.
Нина с мамой загорали на берегу, когда вдруг услышали крики о помощи. Поначалу подумали — дети балуются. Но потом поняли, что случилось
— Я действовала словно на автопилоте, не раздумывая, — вспоминает Нина. — Схватила наш старый жилет и бросилась к девочке, голова которой уже уходила в глубину. Доплыла, ухватила ее за волосы, вытянула вверх и подсунула под нее жилет. Девочка билась в истерике, боролась за жизнь и ничего не соображала. Прикрикнула, чтобы она гребла ногами, благо, педагогическая закалка у меня есть, могу строго прикрикнуть.
Как оказалось, Настя жила в доме неподалеку и пришла купаться вместе с подружкой. Заигралась и не заметила, как ее подхватило течение.
— Балерина Нина Маляренко действовала правильно, — говорит начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Омской области Евгений Андросов. — Прежде чем спасать тонущего, всегда нужно дать себе секунду на размышление. Подумать, нет ли рядом спасательного средства? Им может быть все, что способно увеличить плавучесть человека и что вы в состоянии до тонущего добросить. Нина схватила старый спасательный жилет, и он ей потом очень помог.
В социальных сетях пользователи до сих пор пишут Нине о том, что восхищены ее поступком. А балерина считает, что на ее месте так поступил бы каждый. Просто она оказалась более решительной.