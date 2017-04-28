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13:05 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе зацветет более 1,5 миллиона тюльпанов и нарциссов

УФА, 28 апр 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. На улицах, площадях и парках Уфы нынешней весной зацветет более 1 миллиона 200 тысяч тюльпанов и свыше 300 тысяч нарциссов. Луковицы растений высадили в конце октября, чтобы яркие цветы украсили город к майским праздникам.

Источник: РИА "Новости"

По сообщению пресс-службы столичной администрации, сегодня сотрудники МУП «Горзеленхоз» готовят условия для благоприятного роста растений — очищают клумбы от прошлогодней листвы, мусора и песка, а также производят рыхление.

«Помимо высадки однолетних цветов на центральных городских объектах, осенью высаживаются многолетние цветы. В основном преобладают тюльпаны, нарциссы и мускари. С 2014 года городские цветники украсили 1 миллион 200 тысяч тюльпанов, более 300 тысяч нарциссов и более 200 тысяч декоративного лука — всего более 1 миллиона 750 тысяч многолетних растений», — привел данные начальник отдела лесного хозяйства, благоустройства и лесопарковых работ МУП «Горзеленхоз» Максим Щербаков.

В связи с нередкими случаями порчи клумб и газонов, выкапывания и срывания цветов, актов вандализма городские службы призывают уфимцев бережно относиться к объектам городского хозяйства.

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