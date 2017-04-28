В Ростове схема движения транспорта по Ворошиловскому мосту изменится до августа

Одну из полос в направлении улицы Седова теперь будут закрывать по ночам. Ограничения вводят из-за строительно-монтажных и ремонтных работ.

«С 27 апреля по 31 июля текущего года будет проводиться монтаж шумозащитных экранов на восточной стороне левого Ворошиловского моста. С целью обеспечения безопасности дорожного движения ночью будет ограничено движение транспорта по правой полосе моста в направлении улицы Седова. Также ночью ограничат движение для пешеходов — с 22 до 6 часов утра», — рассказал начальник отдела организации дорожного движения департамента автомобильных дорог администрации Ростова Нарек Тамразян.