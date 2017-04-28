Нижегородская администрация согласовала проведение 1 мая традиционного шествия профсоюзов и монстрации.

Об этом корреспонденту НИА «Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Согласно информации, в 2017 году праздничное шествие областного профсоюза соберет под свои флаги представителей различных политических партий. Участники пройдут по стандартному маршруту от пл. Минина до кинотеатра Октябрь по ул. Большой Покровской.

Начало построения колонн — в 10:00, шествие начнется в 11:00 и продлится в течение часа. В этот же день на ул. Рождественской пройдет «Монстрация» — ежегодное пародийное шествие, массовая художественная акция в форме демонстрации. Парадная колонна торжественно пройдет по ул. Рождественской, а потом соберется на пл. Маркина. Сбор участников — в 14:30 на площадке около дома № 4 по ул. Рождественской.